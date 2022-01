[videojs_video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/R6MR”]



“Il percorso da seguire è quello dell’obbligo vaccinale. Secondo noi non è corretto scaricare le tensioni e le divisioni di un argomento così delicato sul mondo del lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo all’evento “Insieme per il Lazio 2030 – Ricerca, Imprese e società al lavoro per un futuro sostenibile” in piazza di Pietra a Roma.

