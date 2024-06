Bonaccini al Fancy Food “Emilia-Romagna regina prodotti Igp e Dop”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Al Fancy Food di New York veniamo a rappresentare la regione regina dei prodotti Igp e Dop in Europa: per noi è un valore straordinario. Gli Stati Uniti sono, dopo la Germania, il secondo mercato di destinazione del nostro export”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato dall’Italpress in occasione del via a New York del Summer Fancy Food, manifestazione dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore.

(intervista di Stefano Vaccara)

