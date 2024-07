Bonelli (Avs): pronti a governare in Italia, da settembre tour

Roma, 14 lug. (askanews) – “Dobbiamo costruire un’alternativa alla dx in Italia per non ripetere il disastroso errore che è stato compiuto il 25 settembre del 2022 andando divisi e consegnando il governo del paese alla dx a guida Meloni portando ad eleggere alla presidenza del Senato il nostalgico La Russa. Noi siamo pronti per governare l’Italia ci candidiamo a farlo e per questo da settembre in poi spiegheremo in un giro per l’Italia ad organizzazioni sindacali, sociali, industriali, economiche, agricole e commerciali per illustrare le nostre idee che non devono spaventare nessuno anzi. Giorgia Meloni , nonostante il controllo da regime che esercita su Rai e lo schieramento di Mediaset e dei giornali del gruppo Angelucci, il deputato più assenteista della storia della repubblica, una vergogna. Giorgia Meloni non ha più il consenso perché il suo castello di carte di bugie sta crollando. Dall’economia, al clima, energia, alla giustizia, alla politica estera come il riarmo e il piano Mattei”. Lo ha spiegato il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, nel corso del Consiglio Federale Nazionale.

“Dobbiamo costruire l’unità delle opposizioni ma su una base programmatica che ricostruisca una connessione sentimentale e dia una risposta ai bisogni del paese. Pd + M5S+ AVS+ Più Europa insieme valgono il 43,5% la dx il 46% , non siamo lontani e possiamo recuperare al voto dei tanti che si astengono. AVS può superare il 10%. Cominciamo a individuare 4 punti programmatici: la difesa della sanità pubblica, il salario minimo, il clima e l’energia. In ragione di quanto vi ho esposto propongo al CFN di convocare l’assemblea nazionale di Europa Verde-Verdi per l’elezione degli organismi dirigenti, la definizione della linea politica e programmatica”, ha concluso.