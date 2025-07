Bonelli “In Sicilia c’è una grande questione morale”

PALERMO (ITALPRESS) – “C’è una grande questione morale in Sicilia, il Presidente Schifani se ne dovrebbe rendere conto, già sono 13 le persone indagate e ultimamente anche il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e l’Assessore al turismo. Fatti molto gravi, come corruzione, e stanno ancora lì al loro posto, non si sono nemmeno autosospesi e questo è un problema anche per Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, che è zitta rispetto alla questione morale che coinvolge questa regione”. Così Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, a margine dell’Assemblea regionale di Europa verde Sicilia a Palermo. Presenti, tra gli altri, l’europarlamentare Leoluca Orlando e il consigliere comunale Fabio Giambrone. “E in più – aggiunge Bonelli – c’è una questione che riguarda il fallimento di questa Giunta regionale. Pochi giorni fa l’Autorità nazionale anticorruzione ha puntato il dito in particolar modo sulla Sicilia perché non spende i soldi della depurazione, la Sicilia ha una carenza cronica di investimenti sulla depurazione, e perché siamo sotto procedura di infrazione e siamo anche stati condannati dalla Corte di Giustizia. E poi, c’è un presidente che si è fatto sfilare, si è fatto levare i soldi del Fondo di sviluppo e coesione, 2 miliardi di euro per darli al ponte sullo stretto di Messina, un’opera che sottrae risorse, 14 miliardi alle vere priorità del Sud che sono scuole, ferrovie, trasporti e ospedali”. vbo/mca1