Bonelli: Salis subito libera, governo comunichi elezione a Ungheria

Roma, 10 giu. (askanews) – “Ilaria Salis deve essere liberata subito”. Così Angelo Bonelli alla conferenza stampa di Avs nel quartier generale messo in piedi per attendere i risultati delle elezioni europee.

“Faremo oggi stesso con Fratoianni un immediato atto formale nei confronti di Tajani e Piantedosi. Sia data immediatamente una risposta. Non si trincerinodietro l’attesa dela proclamazione degli eletti. Oggi è chiaro a tutti che Ilaria Salis sarà europarlamentare. Aspettare ancora dei giorni per prendere una decisione che è quella di comunicare l’elezione al governo ungherese e all’autorità giudiziaria sarebbe un atteggiamento di profonda indifferenmza che noi non possiamo accettare”, ha aggiunto.