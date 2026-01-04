Bonelli: Trump vuole Groenlandia e quindi attaccare Ue. Meloni riferisca in Parlamento

Roma, 4 gen. (askanews) – “Trump, il pirata, dopo il Venezuela vuole prendersi la Groenlandia per motivi di sicurezza, ovvero per accaparrarsi le terre rare e controllare le rotte artiche che si stanno aprendo in conseguenza del cambiamento climatico. Anche in questo caso l’Italia dirà che l’intervento sarà legittimo, considerato che la Groenlandia è un territorio autonomo danese e che la Danimarca è membro dell’Unione Europea? L’Italia vuole essere il 51º Stato degli USA e vassalla dell’imperatore Trump, oppure difendere la dignità del nostro Paese, fondatore dell’Europa? È urgente che la presidente Meloni venga a riferire in Parlamento e che l’UE reagisca alla violenza targata Trump, che ha distrutto il diritto internazionale”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.