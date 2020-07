Bonifica del Sarno, De Luca: In esercizio due collettori

“Noi abbiamo due tipi di interventi da realizzare: quelli riguardanti il letto del fiume Sarno e le aree esterne del fiume. Siamo impegnati a fare interventi sulle reti fognarie che confluiscono nel Sarno, abbiamo finanziato lunedì 80 milioni per la realizzazione, il completamento e l’irreggimentamemento delle reti fognarie verso i depuratori per evitare sversamenti nel Sarno”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento a Scafati (Salerno) alla presentazione degli interventi in atto per il risanamento del fiume Sarno. Per il governatore campano si tratta di “una giornata importante per Scafati, Pompei e tutta l’area dei Comuni del fiume Sarno di questo territorio. Questa mattina abbiamo messo in esercizio il tratto dei due collettori che consentiranno di immettere nel circuito della depurazione scarichi di acque reflue per l’equivalente di oltre 100mila abitanti. È in corso un grande intervento di riqualificazione ambientale e di risanamento del fiume Sarno”. “Lavoriamo per risolvere un problema storico della regione Campania, – prosegue l’ex sindaco di Salerno – la bonifica di tutto il territorio campano”. “Saremo nell’ambito del ciclo di depurazione e sulle reti fognarie, all’avanguardia in Italia” conclude De Luca.