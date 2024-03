Bonino-Renzi ad un passo da accordo per lista Stati Uniti Europa

Roma, 27 mar. (askanews) – Sembra ormai cosa fatta l’accordo tra Iv e Più Europa per la lista comune “per gli Stati Uniti d’Europa” alle prossime europee. Anche oggi ci sono stati contatti e oggi si terrà l’incontro che dovrebbe essere decisivo nella sede di Più Europa. Un accordo che dovrebbe coinvolgere anche il Psi, i Radicali italiani e forse – almeno così sperano alcuni dei protagonisti della trattativa – potrebbe tentare la stessa Azione, nonostante i no pronunciati finora da Carlo Calenda.

La trattativa è in fase avanzata, per Iv ci hanno lavorato lo stesso Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, per Più Europa ha condotto i colloqui Riccardo Magi. E Luciano Nobili, del partito di Renzi, sui social network incalza il leader di Azione: “Scommettiamo che Calenda cambierà idea anche questa volta?”.

Si vedrà se la previsione è corretta. Ma la lista per gli “Stati uniti d’Europa” sembra a questo punto quasi definita.