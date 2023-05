Bono a cena da Mimì alla ferrovia: Allergico? Solo alla Juventus

Ha assaggiato tanti piatti della cucina napoletana Bono Vox, arrivato ieri sera a Napoli in vista del suo spettacolo al teatro San Carlo di domani, Stories of Surrender, unica data italiana. E al proprietario del ristorante che gli chiedeva se fosse allergico a qualche alimento ha risposto: “No, solo alla Juventus”. Dopo essere sbarcato a Capodichino, dove è stato accolto da tanti tifosi del Napoli campione d’Italia, che gli hanno donato una sciarpa della squadra che si è subito messo al collo, il frontman degli U2 è stato a cena da Mimì alla Ferrovia, storico locale che si trova appunto a ridosso della Stazione centrale, meta di tanti personaggi e vip che sbarcano a Napoli. Un’occasione, anche per festeggiare con la famiglia il suo 63esimo compleanno. L’evento viene celebrato oggi sul profilo Facebook del locale: “Dopo Sting, un altro mostro sacro della musica internazionale ha fatto tappa da Mimì”, si legge in un post accompagnato da alcune foto in cui l’artista posa con i proprietari e prova a sporzionare un vassoio di spaghetti ‘a vongole’. Che è stato proprio uno dei piatti che ha assaggiato. Bono, spiegano infatti dal ristorante, “ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia: treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi. E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana”. “E quando gli abbiamo chiesto – conclude il post di Mimì – se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: ‘I’m only allergic to Juventus’!!!! Forza Napoli Sempre!!!!”.