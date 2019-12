Bonolis svela l’ultima promessa fatta al padre

(Adnkronos) – Paolo Bonolis rivela l’ultima promessa fatta al suo papà. Ospite di Mara Venier a Domenica In torna indietro di 17 anni, pochi giorni prima che suo padre morisse. “Mio papà stava male e mia figlia Silvia stava per nascere. Mi disse: se io non posso, porta a Sonia un mazzo di rose bianche”. Lui morì, la bimba nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata. Fino a maggio, racconta Bonolis, “quando le rose del nostro terrazzo fiorirono, erano rosse, ma quell’anno fiorirono bianche. Per lo stesso giardiniere fu una cosa incredibile. L’anno successivo tornarono a essere rosse”.