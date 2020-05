Bonomi eletto presidente di Confindustria

ROMA (ITALPRESS) – Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. L’assemblea privata lo ha eletto sostanzialmente all’unanimità: 818 i voti a favore, nessuno contrario e una sola scheda nulla.

“L’assemblea privata dei delegati, riunita in via telematica – spiega Confindustria in una nota -, ha eletto Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria per il quadriennio 2020-2024 con un’altissima partecipazione, pari al 94,13 per cento degli aventi diritto al voto, e una percentuale record dei consensi espressi pari al 99,9”.

L’assemblea privata ha anche approvato il Bilancio 2019 di Confindustria, che rileva un avanzo della gestione operativa e finanziaria di 30.794 euro, in linea con quanto previsto nel Budget di periodo. Nell’esercizio in corso è proseguita l’implementazione del piano strategico approvato a novembre 2017 dal Consiglio Generale, con il completamento di circa il 90% degli obiettivi di sviluppo previsti.

Il Totale Oneri e il Totale Proventi della gestione operativa e finanziaria si attestano a 37,4 milioni di euro. Il Totale Oneri, confrontato con la serie storica, si presenta sempre in evidente riduzione rispetto ai valori del 2002.

Confindustria presenta al 31 dicembre 2019 un Patrimonio Netto di 205,5 milioni di euro con una Riserva Attività Istituzionali di 49,2 milioni di euro.

