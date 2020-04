Bonus 600 euro, disastro Inps: sito fuori uso. Ecco come compilare la domanda. Segui gli aggiornamenti

Pagare migliaia di euro l’anno all’Inps per non avere certezza della pensione. Trovarsi, una volta tanto nella vita, in stato di bisogno e avere a che fare con servizi da terzo mondo. E’ quello che sta accadendo agli utenti italiani che, molti dalla scorsa notte, stanno tentando di accedere all’area del portale Inps per la domanda del Bonus da 600 euro. Una mancetta destinata ad una folta platea di contribuenti, la maggior parte dei quali rientrano tra gli iscritti alla gestione separata. Come purtroppo tanti avevano previsto il sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è andato fuori uso da subito. Addirittura sta capitando, a diverse persone, di trovarsi nei profili di altri utenti. Incapace di gestire una così elevata moltitudine di domande, l’Istituto sta scatenando l’ira dei richiedenti, che rischiano seriamente di perdere un’opportunità per recuperare una parte infinitesimale di quanto versato negli anni. Per dire: un commerciante di 40 anni di età che versa all’Inps da 10 anni, ad oggi ha sicuramente messo nelle casse dell’Istituto quasi 40mila euro. E nel momento della difficoltà, forse addirittura della disperazione, se ne vede restituire appena 600. In ogni caso secondo i bene informati e gli esperti il problema continuerà a persistere e spetta adesso all’Inps e al Governo trovare una soluzione per accreditare queste risorse a chi ne ha diritto. Soldi che, peraltro, giungeranno a destinazione non prima della fine di aprile. Questo ad ulteriore esempio dell’incapacità, da parte dello Stato, di prendersi cura dei propri cittadini.

Tutto precompilato

Per quanto concerne il meccanismo di invio della domanda bisogna accedere all’area MyInps e da lì, cliccando in alto a sinistra su Home, accedere all’area delle prestazioni. Quindi va scelta l’opzione relativa alle prestazioni di sostegno al reddito e da lì si arriva a un menu a tendina sistemato sulla sinistra dello schermo. Lì compare l’area “Indennità Covid-19”, si clicca su invia domanda e compare un modulo precompilato con tutti i dati dell’utente. Basta inserire codice fiscale e Iban e salvare. Il sistema produrrà una ricevuta. Da quel momento in poi bisognerà solo attendere.

Gli aggiornamenti

Ore 14. Dalla tarda mattina di oggi primo aprile il sito dell’Inps è ufficialmente fuori uso. Verso le 14 compare un avviso sul quale c’è scritto che, in ogni caso, a tutti gli aventi diritto sarà consentito di presentare le domande e di ricevere le prestazioni previste dal decreto “Cura Italia”. Un disastro annunciato.

Ore 19.30. Il portale web dell’Inps è ancora bloccato, chi deve presentare domanda per il bonus da 600 euro non può quindi procedere. Il presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, assicura che tutto tornerà in breve tempo alla normalità e che si va verso un sistema scaglionato: dalle ore 8 alle 16 accesso riservato a consulenti e Caf, dalle 16 in poi a tutti gli altri.