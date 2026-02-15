10.8 C
Napoli
lunedì, Febbraio 16, 2026
Home Incentivi Bonus animali domestici 2026: contributi fino a 300 euro l’anno agli over...

Bonus animali domestici 2026: contributi fino a 300 euro l’anno agli over 65

da
ildenaro.it
-
33
Il bonus animali domestici 2026 è un contributo economico destinato agli anziani con redditi bassi per aiutarli a sostenere le spese veterinarie. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e valida fino al 31 dicembre 2026, prevede un rimborso annuale che può arrivare fino a 300 euro, erogato dalle Regioni fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Si tratta di un sostegno pensato per garantire la salute degli animali da compagnia e supportare le persone over 65 che, spesso con pensioni limitate, devono affrontare costi veterinari elevati.
La misura è finanziata con risorse limitate: circa 250.000 euro per il primo anno e 237.500 euro per ciascuno degli anni successivi fino al 2026.

Chi può richiedere il bonus
Per accedere al contributo è necessario soddisfare precisi requisiti anagrafici, economici e amministrativi.
Possono fare domanda i cittadini che: hanno almeno 65 anni; possiedono un ISEE non superiore a 16.215 euro; sono residenti in Italia; sono proprietari di un animale domestico registrato; hanno sostenuto spese veterinarie documentate e tracciabili. Il contributo è riservato esclusivamente agli animali detenuti per affetto o compagnia regolarmente registrati nelle banche dati ufficiali, tra cui: cani, gatti, furetti, altri animali domestici consentiti dalla normativa.
Per i cani è obbligatorio il microchip. Per gli altri animali è richiesta una registrazione equivalente che consenta l’identificazione del proprietario.

Spese coperte dal bonus
Il contributo copre esclusivamente le spese sanitarie certificate da fattura o ricevuta fiscale.
Rientrano nel rimborso: visite veterinarie di controllo e specialistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici e analisi di laboratorio, ricoveri e degenze, anestesia, farmaci prescritti dal veterinario.
Le spese devono essere tracciabili, quindi pagate con strumenti elettronici come bonifico, carta o bancomat.

Come presentare domanda
Le richiesta devono essere presentate alla Regione o al Comune di residenza, seguendo le modalità previste dai bandi locali. Vengono solitamente valutate in base all’ISEE e all’ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo

Email: redazione@ildenaro.it

SEGUICI SU

Copyright © 2015-2025 - Denaro Progetti Srl | P.Iva 07183740633

ALTRI ARTICOLI

Gatto Larry compie 15 anni di servizio, è Chief Mouser a...

Sabotaggi ai treni Alta Velocità, Piantedosi convoca per oggi il comitato...

Trump chiede il disarmo di Hamas: “Rispetti gli impegni”. Dal Board...

Caso Bastoni, Bergomi: “Ragazzo sensibile, non bisogna colpevolizzarlo. Chieda scusa”

Dieta amica del cuore, la qualità del cibo conta più della...