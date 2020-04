Bonus di 2 mila € alle Pmi, De Luca: Una palude burocratica. Con l’ok della Ue (martedì?) via all’erogazione

“Stiamo lavorando in queste ore per il contributo dei 2000 euro da dare alle imprese. Le imprese che ne hanno fatto richieste sono 90mila. Così come abbiamo già 50mila richieste del contributo di mille euro per i professionisti lavoratori autonomi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta streaming su Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19. “Vi devo raccontare – prosegue De Luca – l’avventura del contributo di 2000 euro da dare alle imprese. L’Ue ha dato la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per iniziative legate all’emergenza del coronavirus. Ovviamente noi dobbiamo mandare prima l’elenco dei richiedenti a Bruxelles, che a sua volta deve approvare e verificare che non siano aiuti di Stato che violano le norme della concorrenza. Quindi abbiamo mandato a Bruxelles ieri notte all’una l’elenco delle imprese alle quali pensiamo di dare il contributo. Ma la storia non è finita perché abbiamo scoperto che in Italia a proposito di palude burocratica c’è una norma del 31 maggio 2017 che prevede che prima di erogare i contributi a qualunque titolo bisogna mettere sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo l’elenco di tutti i richiedenti. Ma per mandare questo elenco noi dovremmo perdere un quarto d’ora per ogni pratica, finiremmo nel 3000. Allora abbiamo deciso che non appena avremo l’avallo dell’Ue, c’auguriamo di averlo tra martedì e mercoledì, noi procediamo con l’erogazione dei duemila euro alle imprese”, ha concluso.