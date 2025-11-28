Bonus Inps per le imprese avviate da giovani disoccupati: come ottenere 500 euro al mese

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, che mette finalmente nero su bianco come accedere al contributo economico previsto dal decreto-legge 60/2024, pensato per dare una spinta ai giovani disoccupati che puntano a costruirsi un futuro nei comparti chiave dell’innovazione.

Chi può richiederlo

Il beneficio è rivolto alle imprese avviate tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025 da persone disoccupate under 35. Deve trattarsi di attività inserite nei settori considerati strategici per nuove tecnologie, transizione digitale ed ecologica.

Il contributo è di 500 euro al mese, un aiuto modesto ma utile per respirare nei primi mesi.

Tempistiche da non sbagliare

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, altrimenti si decade dal diritto.

C’è un’eccezione: chi ha aperto l’impresa prima della pubblicazione della circolare 148 ha una finestra di 30 giorni dalla stessa data per mettersi in regola.

Come si presenta la domanda

Dal 1° dicembre 2025, la richiesta può essere inviata tramite il servizio dedicato sul sito INPS. Si entra con le solite credenziali e si segue questo percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Vedi tutti” (sezione “Strumenti”) → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Incentivo Decreto Coesione”.

Il resto è modulistica standard: niente fronzoli, ma serve precisione perché la misura non prevede margini di recupero in caso di errori o ritardi.

Dove trovare le istruzioni complete

Per tutti i dettagli operativi, INPS rimanda al testo integrale della circolare 148/2025 (LINK).

Chi sta pensando di lanciarsi in uno dei settori strategici ha quindi un’occasione concreta: piccola, sì, ma concreta. Ora la palla passa agli aspiranti imprenditori.