Bonus macchine agricole, tempi e modalità per ottenere il contributo

In arrivo risorse del Pnrr per 400 milioni da destinare all’ammodernamento delle macchine agricole.

L’intervento è disciplinato dal nuovo decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali per la concessione delle risorse.

Il bonus è destinato alle imprese agro-meccaniche e alle micro e Pmi agricole e le loro cooperative e associazioni.

Si prevede un contributo in conto capitale pari al 65 per cento dell’importo dei costi di investimento ammissibili. Nel caso di giovani agricoltori il contributo copre l’80 per cento dei costi.

Il decreto fornisce anche un cronoprogramma a cui Regioni e Province autonome devono attenersi con tutte le fasi dell’attuazione della misura.

Le spese ammissibili sono quelle relative a progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

a) Supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione;

b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;

c) Supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

I bandi regionali devono essere pubblicati entro il 31 dicembre e le domande, da parte delle aziende, vanno inviate non oltre il 31 marzo 2024 in modo da garantire l’assegnazione e il trasferimento dei contributi entro l’anno solare.