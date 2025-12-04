Bonus Materassi, detrazione del 50%: agevolazioni confermate per il 2026

La conferma del Bonus Mobili per il 2026, contenuta nella bozza della Legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo, proroga anche la possibilità di detrarre il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di un materasso nuovo, entro un limite massimo di 5.000 euro. Una misura che riguarda migliaia di famiglie e che spesso “viene raccontata in modo impreciso”. Lo sostiene Fabio De Rienzo, imprenditore napoletano ed esperto di e-commerce, founder della piattaforma Materassimemory.eu, che spiega: “Il bonus materassi non è un incentivo autonomo, non ha un regolamento separato e non ha criteri diversi. È parte integrante del Bonus Mobili, con le stesse soglie di spesa, la stessa aliquota e lo stesso periodo di validità”.

La proroga estende al 2026 la detrazione IRPEF del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, applicabile su un plafond massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. Nel limite concorrono tutti i beni acquistati, e tra questi rientrano a pieno titolo i materassi. Una precisazione necessaria, spiega De Rienzo, perché “circolano interpretazioni che fanno sembrare il materasso un caso a sé. Non lo è: è un mobile, punto. Vale il 50%, vale il tetto dei 5.000 euro e vale il requisito della spesa tracciabile”.

La misura confermata nella manovra 2026 definisce con chiarezza quali sono i costi ammessi: il prezzo del materasso, le spese di trasporto e quelle di montaggio – purché pagate con strumenti tracciabili. Tra le voci escluse rientrano invece gli acquisti usati e gli articoli non considerati beni di arredo. “Molti utenti chiedono se valga l’acquisto in contanti o se si possano utilizzare carte prepagate anonime”, chiarisce l’esperto. “La risposta è no: la tracciabilità è indispensabile. Senza un pagamento riconducibile al contribuente, il bonus decade”.

C’è attenzione crescente verso questo bonus, una tendenza legata anche all’aumento della sensibilità verso il sonno di qualità e ai costi di prodotti tecnici oggi più elevati rispetto al passato. “Il bonus non serve solo a risparmiare, ma anche a orientare il consumatore verso acquisti consapevoli”, osserva De Rienzo. “Un materasso nuovo incide sulla salute e sul benessere, e la detrazione rappresenta un aiuto concreto”.

Accanto alla detrazione del 50%, restano valide – ma separate – altre agevolazioni applicabili ai materassi considerati dispositivi medici. In quel caso l’aliquota è del 19% e la spesa va inserita nei righi sanitari del modello 730. “È un errore comune confondere bonus mobili e detrazione sanitaria”, afferma l’esperto. “Si tratta di misure distinte, con documentazioni diverse e finalità diverse. Il materasso può rientrare in una o nell’altra agevolazione, ma le due cose non si sommano”.

La conferma del Bonus Mobili per il 2026 – e con esso del bonus materassi – contribuisce a dare continuità al mercato e offre a famiglie e imprese un orizzonte temporale più stabile per programmare gli acquisti. Un contesto che, per realtà come Materassimemory.eu, si traduce nella possibilità di accompagnare i consumatori con informazioni puntuali e aggiornate. “Il bonus aiuta davvero solo se spiegato bene”, conclude De Rienzo. “È uno strumento semplice, ma va raccontato con precisione, senza creare aspettative che non esistono”.

