Bonus Nido, via alle domande. Vale fino a 3 mila euro

L’Istituto nazionale della previdenza ha pubblicato la circolare che dà il via alla presentazione delle domande per il contributo relativo al 2020. Tanto attesa che, segnalano alcuni utenti che sono stati avvisati con un messaggio, è diventato difficile

La circolare spiega come accedere al beneficio e ricorda che è stato ampliato dall’ultima Manovra finanziaria, portandolo ad un massimo di 3.000 euro per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro. L’agevolazione sarà invece di un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, oppure in mancanza dell’ISEE. Sul piatto ci sono 520 milioni di euro di risorse.collegarsi al portale dell’Istituto, probabilmente per un sovraccarico di traffico.