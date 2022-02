Bonus psicologo scartato dalla manovra: il disagio psichico resta invisibile 

Il bonus psicologico dapprima escluso dalla nuova manovra, torna ad essere argomento politico, lasciando sperare che sia realtà, dalle parole del ministro Speranza, sembra che sarà inserito nel Milleproroghe, con qualche “correttivo” rispetto all’idea iniziale. L’agevolazione, infatti, in principio non è stata inserita nella Legge di Bilancio 2022, nonostante fosse stata approvata e sostenuta da tutti i partiti. La decisione ha innescato proteste e su change.org è stata pubblicata persino una petizione per chiedere al Governo di mantenere la promessa e di inserire l’agevolazione nel primo provvedimento utile. Nessun aiuto dunque, come inizialmente previsto con uno stanziamento di 50 milioni di euro, agevolando, tutte quelle persone interessate a iniziare un percorso di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico ma impossibilitate a farlo per motivi economici. Nonostante gli anni di pandemia che hanno messa a dura prova la psiche umana, chiamata a confrontarsi con paure ed angosce, con cambiamenti umorali e restrizioni che hanno spinto ognuno ad adattarsi ad una situazione anomala, il disagio psichico resta invisibile alle istituzioni. La misura nata dall’idea bipartisan di alcune senatrici, prevedeva la creazione di voucher utilizzabili per pagare le prestazioni professionali, affiancandosi al Sistema Sanitario Nazionale, alleggerendo così il carico di lavoro degli oltre cinquemila psicologi che prestano servizio nel settore pubblico, che ad oggi non riescono a rispondere pienamente alle richieste d’aiuto di chi ha bisogno. Al tempo stesso, l’emendamento sarebbe andato incontro alle necessità di chi non può permettersi i costi di una terapia privata. Il presidente del CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), David Lazzari, ha riferito che oggi la domanda di psicologia e psicoterapia è molto aumentata, un’indagine, infatti, riporta almeno del 40%. Ma è un dato frenato dalla barriera socioeconomica che esiste tra un bisogno sempre più diffuso e sentito e una risposta quasi solo privata. La stessa ricerca ha documentato che un 48,5% di persone, pur avendo cercato aiuto, non hanno potuto iniziare un trattamento o hanno dovuto interrompere quasi subito per motivi economici. Eppure è risaputo che senza salute mentale non è vi è quella fisica. La crisi sanitaria dovuta al coronavirus ha poi aumentato le richieste di aiuto per disagi e disturbi psichici, che in alcuni casi hanno subito regressioni o peggioramenti dovuti alle restrizioni e al bombardamento di notizie. Durante la pandemia i casi di depressione e di ansia sono aumentati del 28 e del 26%, secondo i dati. Non da trascurare anche lo stress post-traumatico, fenomeno che solitamente insorge nelle persone a seguito di un evento o calamità naturale, presentando disturbi del sonno, ansia, depressione, irritabilità, con la compresenza anche di altri fenomeni più o meno gravi. Inoltre, non vanno dimenticate quelle persone che hanno contratto il virus e che hanno sperimentato in prima persona l’isolamento casalingo, le terapie, la paura e l’angoscia di chi è affetto da covid-19, ma anche chi si è ritrovato ricoverato in un reparto ospedaliero. Eventi che segnano psicologicamente ed umanamente. Secondo i dati, ad esserne colpiti dal disagio psicologico è un’utenza variata: si nota un aumento soprattutto tra i giovani tra i 18 ed i 24 anni, da non trascurare anche negli adolescenti dove l’approccio è quello della neuropsichiatria infantile e di uno spazio psicologico adolescenziale, carente anche lì, ad essere colpito anche le donne e persone categorizzate come appartenenti al ceto medio. Le richieste che solitamente arrivano agli psicologi aumentate anche dal coronavirus, sono problemi d’ansia nell’+83% delle persone, disturbi dell’umore e depressione per il +72%, quelli dell’adolescenza +62%, problemi di coppia e problemi con i figli +49%. Aumentati anche i disturbi legati a una patologia fisica +19% e i disturbi dell’infanzia +27%. Dunque, si resta ancora lontani dal comprendere il reale mondo in cui viviamo fatto di relazioni, con la vita, la salute e la psiche piccoli tasselli, snodi fondamentali nelle reti che legano le parti di noi, ci legano agli altri e all’ambiente in cui siamo inseriti. Importanti dimensioni che non si possono quantificare o misurare con uno strumento, indispensabili per affrontare il presente ed il futuro con consapevolezza. E in un tempo di cambiamenti e di pandemia, di dati sugli effetti di un fenomeno così complesso sulla psiche, come mai la salute mentale sia stata ancora una volta messa in secondo piano? Il bonus psicologico sarebbe stato un piccolo e primo passo, un investimento seppur basso, ma avrebbe dato un segnale forte verso l’interesse nei confronti del disagio psichico, spesso vissuto anche da molti come un tabù, che invece oggi viene messo a tacere, ad oggi possibile solo per chi ha risorse economiche per prendersi cura della propria psiche. La speranza ora si riversa sul Milleproroghe e sulla speranza che la politica non dimentichi la psiche umana.