Bonus psicologo, ultimo giorno per presentare la domanda: ecco i passaggi per richiederlo

Ultimo giorno per richiedere il bonus psicologo, la misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica per quelle persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della correlata crisi socio-economica, hanno sviluppato condizioni di ansia, depressione, stress e fragilita’ psicologica. Le domande sul sito dell’Inps, partite il 25 luglio, hanno fatto registrare numeri superiori alle aspettative, portando al rifinanziamento della misura, le cui risorse sono passate, tramite il decreto Aiuti bis, da dieci a 25 milioni di euro. Il beneficio – spiega l’Inps in una circolare – viene assegnato una sola volta e puo’ essere richiesto da coloro i quali dispongano di un Isee non superiore a 50 mila euro. Al fine di sostenere le richieste delle persone con reddito piu’ basso – spiega ancora l’Istituto nazionale di previdenza sociale – l’importo del bonus e’ commisurato al proprio Isee. Se questo e’ inferiore a 15 mila euro, l’importo del bonus, fino a 50 euro per ogni seduta, puo’ arrivare a una cifra massima di 600 euro per beneficiario. Se l’Isee e’ compreso tra i 15 e i 30 mila euro, l’importo, fino a 50 euro per ogni seduta, puo’ raggiungere la cifra massima di 400 euro. In caso infine di Isee superiore a 30 mila ma inferiore a 50 mila euro, l’importo del bonus e’ fino a 50 euro a seduta per una cifra massima di 200 euro a beneficiario.

La richiesta del bonus puo’ essere effettuata mediante il sito web dell’Inps, accendendo alla sezione “Contributo sessioni psicoterapia” tramite Spid, Carta di identita’ elettronica (Cie) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, si puo’ presentata domanda tramite il contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164, a pagamento da rete mobile in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. L’Istituto chiarisce che nella domanda dovra’ essere dichiarato, sotto la propria responsabilita’, il possesso dei requisiti previsti, pena l’inammissibilita’ della stessa. Al termine del periodo fissato per la presentazione delle domande, sara’ stilata la graduatoria per l’assegnazione del beneficio, tenendo conto del valore dell’Isee e, in caso di parita’, della data di presentazione della domanda. Se la domanda sara’ accettata, al beneficiario sara’ comunicato il codice univoco da consegnare al professionista presso il quale si svolgeranno le sedute, il quale lo utilizzera’ a sua volta per la rendicontazione. Una volta pubblicata l’accettazione della domanda, il beneficiario avra’ a disposizione 180 giorni per utilizzare il bonus, scaduti i quali la domanda si considerera’ annullate e le relative risorse saranno riassegnate.