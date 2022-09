Bonus Tari per le fasce deboli ad Amalfi: domande entro il 31 ottobre

Il comune di Amalfi ha rinnovato le agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. Anche per il 2022 l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha disposto la riduzione della pressione fiscale sulle fasce deboli della popolazione residente attraverso la concessione del “Bonus Tari”. Per accedere alle agevolazioni previste farà fede sempre l’indicatore di reddito (modello Isee dell’ultimo anno disponibile) relativo a ciascun nucleo familiare richiedente. Per poter accedere al bonus, per la cui erogazione e’ stata posta a bilancio la somma complessiva di 15.000 euro, occorre fare domanda al comune di Amalfi entro il 31 ottobre 2022 compilando l’apposito modello disponibile sul sito web del comune. La domanda dovrà essere inviata a mezzo pec entro i termini stabiliti all’indirizzo amalfi@asmepec. it o presentata a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Amalfi.