Bonus trasporti, in due giorni già 350mila sottoscrizioni

“Il bonus trasporti, che è stato un primo passaggio per favorire in particolare le persone in difficoltà, tra ieri e l’altro ieri ha avuto 350mila sottoscrizioni, su un budget di 3 milioni di bonus“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sui dati del bonus abbonamenti per il trasporto pubblico locale, parlando a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il successo dell’iniziativa “significa che è un tema molto sentito sul quale dobbiamo insistere di più”, ha aggiunto.