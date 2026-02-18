Bonus Zes, Sbarra: Il Governo punta a rendere strutturale e sistematica la misura

“L’emendamento al decreto Milleproroghe conferma la volontà del Governo di rendere strutturale e sistematica la misura destinata alla decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani e over 35 nelle aree Zes. La proroga di quattro mesi prevista nell’emendamento garantisce piena continuità all’incentivo per le imprese, evitando vuoti normativi in attesa del nuovo decreto attuativo previsto dalla Legge di Bilancio 2026”. Lo afferma in una nota il sottosegretario delega al Sud, Luigi Sbarra, che aggiunge “fino ad aprile viene assicurato il mantenimento dell’intensità del beneficio al 100% per le assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto”. “La stabilità degli strumenti a sostegno dell’occupazione – dichiara Sbarra – rappresenta un elemento centrale dell’azione del Governo Meloni, le imprese hanno bisogno di misure certe e programmate nel tempo. In questa direzione va lo stanziamento triennale dello sgravio contributivo, già finanziato per il 2026, 2027 e 2028. È un risultato che conferma l’impegno nel garantire continuità ed efficacia alle misure a supporto di una crescita stabile e di lungo periodo del Mezzogiorno”.