Booking.com, accordo raggiunto col fisco italiano: pagati 94 milioni di euro

“Riteniamo di essere in regola con le vigenti leggi italiane sull’Iva e possiamo confermare di aver aderito ad un accordo di reciproca soddisfazione con l’Agenzia delle Entrate per il periodo 2013-2021”. Così la società Booking.com in una nota commenta l’accordo raggiunto con il fisco italiano per chiudere il contenzioso tributario sulla mancata presentazione della dichiarazioni ai fini Iva dal 2013 al 2021 a seguito delle indagini della Guardia di finanza di Chiavari coordinata dalla Procura di Genova. Il sito di prenotazioni online ha corrisposto all’erario 94 milioni di euro.

“In Booking.com ci impegniamo a operare nel rispetto delle leggi in tutti i Paesi in cui siamo presenti – ribadisce la società -. Ciò include la nostra diligenza nel pagamento di tutte le tasse applicate alle nostre attività. Oggi come in passato”. “Siamo quindi lieti di esser giunti a questa risoluzione e di poter continuare a concentrare tutti i nostri sforzi e la nostra attenzione per offrire servizi di massima qualità ai nostri clienti e partner in Italia”, conclude la società.