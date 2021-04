Boom dei pagamenti online: +80% nel 2020. Transazioni per circa 3,5 mld di euro

Crescono i pagamenti contactless (+29%), ed è boom per i mobile (+80%). Il Mobile Payment è un comparto che in Italia, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, è aumentato complessivamente dell’80% nel 2020 raggiungendo un valore vicino ai 3,5 miliardi di euro. L’84% di questo importo, pari a quasi 3 miliardi di euro, è stato generato dagli acquisti effettuati con app che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone. Una conferma di come queste soluzioni stiano sempre più prendendo piede per gli acquisti in negozio tramite cellulare, anche per le accortezze igienico-sanitarie dettate dall’emergenza Covid 19 e della necessità di mantenere il distanziamento sociale in fase di acquisto nei punti punti vendita e nelle consegne a domicilio. Per ottimizzare il processo di acquisto, molte aziende si sono organizzate offrendo ai clienti nuove esperienze di pagamento. E’ il caso ad esempio di Mondo Convenienza con il sistema del Mpos Ingenico Link/2500 e l’innovativa soluzione offerta da PayGlobe. “L’implementazione della piattaforma – spiegano dal gruppo Mondo Convenienza – che consente di gestire 2.400 terminali mobili Mpos Link/2500 entro Giugno 2021 va a ridefinire il ruolo dei consulenti in punto vendita, che diventano dei veri e propri “personal assistant” che, alle capacità di progettazione promozione dei prodotti, aggiungono anche la chiusura della vendita e l’incasso, senza che il cliente debba passare dalle casse. Inoltre, lo scontrino in formato cartaceo scompare per lasciare il posto dello scontrino via email, soluzione più ecologica e più pratica in termini di archiviazione e tracciabilità”. Con il risultato di garantire comodità, velocità, sicurezza all’insegna di un’esperienza sempre più agile e personalizzata a vantaggio del cliente. La soluzione sviluppata da Payglobe consente infatti di effettuare pagamenti con ogni tipologia di carta su più circuiti e in totale sicurezza, di accedere al cashback di stato pagando con Carta, nonché alla Lotteria degli Scontrini.