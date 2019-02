Boom delle professioni ambientali in Italia: Milano prima con 9 mila consulenti (a Napoli 300)

Ambiente e controllo di qualità, una professione per 43 mila esperti in 11 mila imprese in Italia: tante sono le aziende che si occupano di consulenza tecnica e controllo ecologico. Una su quattro si trova in Lombardia (2.595), seguita da Veneto e Piemonte con circa mille. Milano da sola ne conta 1.195 con 9 mila addetti e cresce dell’8% in un anno e del 52% in cinque, è seguita da Roma e Torino con circa 600. Vengono poi Brescia e Napoli con oltre 300. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese anni 2018, 2017 e 2013. L’identikit delle imprese. In Italia il 15% delle imprese di consulenza tecnica e controllo qualità è femminile, il 7,6% giovanile e il 4,1% straniera