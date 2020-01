Boom detrazioni Irpef, si moltiplicano i vantaggi per chi paga con carta

Roma, 27 gen. (Labitalia) – La moneta elettronica oggi conviene sempre di più, anche grazie all’. Sono, infatti, previste cospicue detrazioni Irpef per chi usa carte di debito, di credito e prepagate. In particolare, le spese detraibili al 19% per chi si converte al sono: spese mediche e veterinarie; interessi passivi mutui prima casa; intermediazioni immobiliari per abitazione principale; frequenza scuole e università.

E ancora: assicurazioni rischio morte; iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine, etc; affitti studenti universitari; canoni relativi all’abitazione principale; abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Ci sono, quindi, vantaggi per tutti e per tutte le esigenze.

La norma contenuta nella manovra prevede che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con pagamenti elettronici, oltre che versamento bancario o postale.

Ovviamente sul mercato non mancano le offerte per i consumatori che intendono avvalersi di questa opportunità che fa dire addio al contante, guadagnandone in sicurezza. Per chi cerca la migliore esperienza di acquisto, le sono la soluzione ideale. Accettate in tutto il mondo, grazie al collegamento con i maggiori circuiti internazionali Visa e Mastercard, dispongono della tecnologia contactless 7 per pagare con un solo gesto e in pochi istanti e sono abilitate al caricamento su dispositivi mobile. prevedono una copertura assicurativa e una tutela legale su cyber risk. Sempre in casa Nexi c’è la carta di debito per prelevare e fare acquisti in tutto il mondo e online.

Poste Italiane offre la carta prepagata ricaricabile, perfetta per acquistare online. Si può ricaricare in qualsiasi momento, da app, sito web, ufficio postale, tabaccherie e punti vendita convenzionati.

Sempre sul mercato dei pagamenti elettronici troviamo , la carta con addebito immediato che permette di tenere sotto controllo le spese in ogni momento. Con Mastercard Debit si possono pagare anche le piccole spese di ogni giorno in modo facile, veloce e sicuro.