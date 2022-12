Boom di casi d’influenza, anche Meloni malata. Assente ad Cdm, sostituita da Tajani

“Il Cdm di stamattina è stato rapido, è durato mezz’ora, era importante perché dovevamo adeguare alcune normative ai regolamenti europei e dato che stavano scadendo i termini ci siamo dovuti incontrare”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione. La premier però, fanno notare i conduttori, era assente. “Si è ammalata, ha un po’ di influenza e l’ha sostituita Tajani”, precisa Zangrillo che spiega: ”Non era collegata da remoto ma i temi erano semplici e senza criticità”. Sa come sta Meloni in questo momento? “Non lo so, so che ha un po’ di influenza, un po’ febbricitante ma credo sia roba da niente”, taglia corto Zangrillo. Chi altro mancava in Cdm? “C’era qualche altro ministro assente, per via di impegni a Bruxelles, tutte assenze giustificate però: mancava il ministro Schillaci”, replica il ministro azzurro.