Boom di contagi e quarantene, Circum salta 9 corse

Salgono a 9 le corse della Circumvesuviana soppresse oggi a causa dell’improvvisa indisponibilità di personale per malattia e quarantene, legata all’emergenza Covid-19. Dopo aver annunciato questa mattina la soppressione di 7 corse (4 sulla linea Napoli-Torre del Greco via Centro direzionale e 3 sulla linea Napoli-Baiano), Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, comunica che sono state soppresse due corse sulla linea Napoli-Sorrento. Si tratta delle corse delle 12.42 da Napoli per Sorrento e delle 14.48 da Sorrento per Napoli.

L’aumento dei contagi da Covid-19 si abbatte anche sull’offerta dei trasporti in Campania. Eav, holding regionale dei trasporti, comunica infatti la soppressione di 7 corse delle linee ex Circumvesuviana “a causa dell’improvvisa indisponibilità di personale legata all’attuale emergenza epidemiologica” e dovuta a “malattia e quarantene”. Sono state soppresse quattro corse della linea Napoli-Centro direzionale-Torre del Greco (delle ore 7.02 e 7.26 da Napoli a Torre del Greco via Cdn e delle 7.49 e 8.13 da Torre del Greco a Napoli via Cdn) e tre corse della linea Napoli-Baiano (delle ore 8.02 da Napoli per Baiano e delle 6.08 e 9.44 da Baiano per Napoli). Questi ultimi treni sono stati sostituiti con bus della ditta Autoservizi Meridionali. Saranno invece regolarmente effettuate 4 corse della linea Napoli-Sarno che in un primo momento erano state soppresse.