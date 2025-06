Boom di domande per nuovi Btp a 5 anni e Btp Green, raccolti 17 mld

Roma, 4 giu. (askanews) – L’Italia ha complessivamente raccolto 17 miliardi di euro con un nuovo Btp quinquennale e un Btp “Green”. Nel primo caso la domanda (120 mld) ha superato di 10 volte l’importo assegnato (12 mld), mentre nel caso del Btp Green la domanda è stata di 18 volte l’ammontare assegnato (5 mld). Lo riporta il ministero dell’Economia con un comunicato.

Per quanto riguarda il nuovo Btp a 5 anni, il titolo ha scadenza 1° ottobre 2030, godimento 11 giugno 2025 e tasso annuo del 2,70%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 12 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 120 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,761 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,768%.

Per quanto riguarda il Btp Green, si legge, il titolo ha scadenza 30 ottobre 2037, godimento 30 aprile 2025 e tasso annuo del 4,05%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 90 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 103,866 corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 3,692%.

Il regolamento delle suddette operazioni è fissato per il prossimo 11 giugno, aggiunge il Mef. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banco Santander SA, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Société Générale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. (fonte immagine: MEF).