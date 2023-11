Boom di offerte di lavoro per il Natale, 35mila le opportunità: ecco le figure più richieste

Sono più di 35mila le opportunità offerte dalle Agenzie per il Lavoro nel bimestre novembre-dicembre 2023 in vista del Natale.

Addetti alle vendite, promoter, visual merchandiser, magazzinieri, autisti e rider. E poi ancora aiuti cuoco, camerieri, decoratori e animatori per eventi di Natale.

Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro in vista del Natale 2023, distinte in 3 diverse categorie: ovvero le 10 professioni nella vendita e nei servizi collegati, le 10 professioni nel settore della gestione ordini, logistica e trasporti, e le 10 professioni in allestimento, realizzazione eventi, attività ricettive e ristorazione.

È quanto emerge da una rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed).

Nella vendita e nei servizi collegati, in particolare, si rileva un elevato livello di richieste di commessi, anche digitali, di promoter, banconisti, scaffalisti e addetti al back office dei reparti. Il settore della gestione degli ordini, logistica e trasporti offre numerose opportunità soprattutto per addetti alla preparazione ordini, anche per e-commerce, addetti al picking, mulettisti, corrieri e fattorini.

Per candidarsi è possibile contattare le singole Agenzie per il Lavoro, accreditate presso l’apposito Albo del Ministero del Lavoro.