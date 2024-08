Boom di richieste per la riqualificazione antisismica dei capannoni industriali

La riqualificazione antisismica dei capannoni industriali è sempre più in forte crescita. In Italia si fa sempre più diffusa la sensibilità da parte delle aziende di mettere in sicurezza le strutture e il personale di lavoro.

A testimoniare questa tendenza sono i numeri fatti registrare da Seriana S.p.A., azienda bergamasca leader nell’antisismica dei capannoni, che nei primi sei mesi del 2024, ha eseguito il 60% in più di analisi di vulnerabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In più la realtà lombarda è passata da circa 7 milioni di commesse acquisite da gennaio a giugno 2023 a quasi 10 milioni nel primo semestre del 2024, con un aumento del 42,8%. Bergamo e Brescia restano le province che hanno fatto registrare il maggior numero di commesse, seguite da Verona e Milano.

“Ci piace sottolineare come, a seguito anche dell’apertura della sede di Bibbiena, ci sia stata una crescita significativa in Italia centrale, con commesse acquisite in Emilia Romagna, Toscana e Marche – Michele Assolari General Manager di Seriana S.p.A. -. Un ulteriore dato interessante è la progressiva riduzione delle tempistiche di incubazione di un’offerta: le aziende impiegano molto meno tempo per decidere di iniziare i lavori, con i tempi che si sono ridotti del 39% rispetto allo scorso anno: è un segno di una maturazione della consapevolezza dell’importanza di attuare interventi antisismici per la sicurezza dei propri collaboratori, oltre che per assicurarsi una continuità di operatività in caso di evento sismico e per preservare i propri investimenti. Ma non possiamo non sottolineare come anche il Sisma bonus abbia giocato, in moltissimi casi, un ruolo di incentivazione. Proprio per questo auspichiamo che il provvedimento possa essere prorogato oltre la scadenza prevista del 31 dicembre 2024”.

Va per altro ricordato come, a partire dall’inizio del prossimo anno, sarà obbligatorio per le imprese stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni da calamità naturali, di cui i terremoti rappresentano una parte rilevante e chi avrà effettuato lavori di adeguamento antisismico certificati, potrà usufruire anche di sconti sui premi assicurativi, oltre alle detrazioni già previste per legge. “Una svolta importante in un contesto, come quello italiano, dove assicurarsi contro questo tipo di rischi è ancora poco comune”, conclude Assolari.

Seriana S.p.A. permette di attuare una completa ristrutturazione antisismica del capannone incidendo il minimo indispensabile sul funzionamento delle attività, intervenendo in fasce orarie scelte accuratamente in modo da non dover interrompere il ciclo produttivo garantendo lavori di qualità in massima sicurezza e pulizia.

“La nostra azienda è specializzata nel miglioramento sismico – spiega Michele Assolari General Manager di Seriana S.p.A. – un settore che oggi ci vede protagonisti in Italia con circa 900 interventi effettuati in 11 anni. Siamo in grado di gestire un processo completo, che parte dall’analisi dei bisogni e si sviluppa attraverso la progettazione dell’intervento e la sua realizzazione, occupandoci anche della gestione del complesso iter burocratico a livello fiscale e amministrativo. Oggi ci sono delle opportunità fiscali interessanti con il Sisma bonus, assistiamo i nostri clienti in tutte le fasi, pensando alla programmazione degli interventi per ottimizzare gli incentivi fiscali. Non deve però essere l’unica leva, il vero motivo deve essere la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’azienda”.