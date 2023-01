Boom di spettatori in Francia per Nostalgia di Martone. Acclamato dai critici, è il secondo film più visto

Grande successo al botteghino per ‘Nostalgia’ di Mario MARTONE, che il 4 gennaio ha esordito nelle sale francesi raccogliendo oltre 52mila presenze nei suoi primi giorni di programmazione. Il pubblico francese ha premiato il film con protagonista Pierfrancesco Favino, presentato in Concorso allo scorso Festival del Cinema di Cannes, che in Francia ha incontrato sia il favore del pubblico, che lo ha decretato il secondo film più visto tra le nuove uscite e nella top 10 dell’intero box office, sia le critiche entusiastiche da parte della stampa nazionale.