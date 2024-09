Boom firme per referendum su cittadinanza: sono già oltre 150mila

Roma, 21 set. (askanews) – “In un solo giorno più di 50.000 firme per il Referendum Cittadinanza: siamo oltre 150mila e serve nei prossimi giorni lo sforzo di tutti per raggiungere quota 500mila. Tante persone del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport stanno firmando e sostenendo il referendum, tra questi Gahli, Alessandro Barbero, Julio Velasco, Levante, Matteo Garrone, Andrea Pennacchi Malika Ayane, Cathy Latorre, Lorenzo Bernardi, Fabrizio Barca, Ascanio Celestini, Alessandra Campedelli e tanti altri stanno aderendo. Ci sono catene di whatsapp, storie e testimonianze su Instagram, tavoli informativi per strada: domani con +Europa alle ore 11 saremo in piazza Torre Argentina a Roma con un banchetto con dirigenti e attivisti. Firma ora e fai firmare su www.referendumcittadinanza.it”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.