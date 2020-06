Boom per V-Ita con e-bike, fatturato a oltre 3 mln in 1° trimestre 2020

Napoli, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) – V-Ita, start-up tutta italiana che produce biciclette a pedalata assistita, ha fatturato nel primo trimestre, oltre 3milioni di euro. Oggi ha in pancia 5milioni di backorders e una proiezione di fatturato a fine 2020 di oltre 10milioni di euro. Si tratta di un dato economico che non riguarda l’azienda in sé, ma è un segnale molto chiaro di come oggi stia profondamente cambiando la mobilità degli italiani, spinti dalla pandemia a rivedere il modo di spostarsi.