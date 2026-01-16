Boom senza precedenti per il florovivaismo italiano: Campania sesta potenza nazionale

Valore record alla produzione per il florovivaismo italiano: 3,25 miliardi di euro, il dato più alto mai registrato, in crescita rispetto ai 3,14 miliardi dell’ultimo rilevamento Istat.

La Campania si conferma sesta potenza regionale del comparto. Tutto pronto intanto per la decima edizione di Myplant (18-20 febbraio, FieraMilano Rho), la principale fiera internazionale dedicata al florovivaismo, al garden e al paesaggio professionale, che segna un nuovo primato con 60.000 metri quadrati di superficie espositiva. Attese numerose aziende campane.

Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano, nell’ordine, la top ten delle regioni italiane con il più alto valore alla produzione florovivaistica.

Un settore che, nonostante le difficoltà climatiche, l’aumento dei costi e una concorrenza sempre più aggressiva, ha ritoccato al rialzo i livelli record dell’anno precedente: superata la soglia dei 3 miliardi e 250 milioni di euro, con un export “made in Italy” ai vertici internazionali.

Campania protagonista: produzioni in crescita, sfiorati i 190 milioni

“Tra le regioni a maggiore vocazione florovivaistica – segnalano gli organizzatori di Myplant – il risultato economico consolida il ruolo della Campania tra le aree chiave della produzione vivaistica nazionale, che ha battuto un nuovo record”.

La Campania copre il 6% del valore complessivo italiano del settore. Il valore alla produzione regionale raggiunge i 189,063 milioni di euro (186,599 milioni nel precedente rilevamento): 162,47 milioni derivano da fiori e piante in vaso (+1%), ambito in cui la regione è terzo produttore nazionale, mentre 26,59 milioni provengono dal vivaismo (+3,8%).

Tra gli oltre 800 marchi italiani ed esteri presenti alla kermesse milanese, si stima la partecipazione di diverse decine di realtà campane.

“Abbiamo la certezza della presenza di almeno 200 delegazioni ufficiali di buyer internazionali e oltre 100 aziende estere accreditate provenienti da 40 Paesi e 4 continenti, soprattutto dall’Europa, principale mercato di sbocco dei prodotti italiani – spiegano da Myplant –. Compratori che, insieme alle migliaia di operatori italiani, potranno apprezzare l’eccellenza del florovivaismo campano”.

“Grazie anche alle imprese della Campania, l’Italia si conferma esportatore netto di prodotti orto-florovivaistici”: secondo le stime delle agenzie internazionali, il Paese è la seconda potenza esportatrice europea e la terza mondiale, con oltre 1,2 miliardi di euro di valore alla produzione esportata e un saldo commerciale positivo, nonostante l’aumento delle importazioni degli ultimi anni.