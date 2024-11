Borgo 4.0, mobilità autonoma e connessa, ecco i risultati finali: eventi a Città della Scienza e Lioni

i risultati finali di Borgo.4 saranno presentati, nel corso di due eventi, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre, a Napoli e Lioni, in provincia di Avellino. Il primo, aperto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si svolgerà a Città della Scienza e avrà per tema “Transizione e Competitività. Sfide e tecnologia della mobilità connessa”: dopo l’illustrazione dei risultati del progetto Borgo4.0 da parte di Luigi Ferrigno, Coordinatore progetti di R&S Piattaforma tecnologica di filiera Borgo 4.0, intervengono Paolo Scudieri, presidente di Anfia Automotive, e Jean-Luc di Paola-Galloni, presidente di Ertrac, Conclusioni di Valeria Fascione, assessore alla ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania.

“Il Borgo si fa futuro: ecco le tecnologie. Lioni modello europeo della mobilità” è il titolo del secondo evento: al quale partecipano Vito Merola, direttore generale per l’Università, ka Ricerca e Innovazione alla Regione Campania; Giuseppe Aiello, comandante della Polizia Municipale, eesponsabile del progetto Lioni Smart Land; e Giovanni Fabozzi, coordinatore della Piattaforma tecnologica di filiera Borgo 4.0.

Che cos’è Borgo 4.0

Promossa dal Consorzio Anfia Automotive (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) la piattaforma Borgo 4.0 è realizzata con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato che coinvolge 54 imprese del settore, 3 Centri di Ricerca pubblici, 5 Università Campane, il Cnr per complessivi 200 ricercatori coinvolti. Attraverso azioni di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, il progetto dà vita al primo esempio in Italia, nel Borgo di Lioni in provincia di Avellino, di una smart road urbana ed extra urbana destinata a testare le più avanzate soluzioni legate alla mobilità autonoma e connessa. Nuovi sistemi di monitoraggio di traffico e di infrastrutture, materiali innovativi per auto più sicure e leggere, tecnologie per l’elettrificazione e la transizione ecologica del settore, soluzioni per l’erogazione di servizi di infomobilità e manutenzione intelligente, nei 16 progetti di ricerca sviluppati da Borgo 4.0 sono coinvolte tutte le principali traiettorie del futuro dell’automotive.Grazie all’esteso network di ricercatori, imprese e università coinvolte, Borgo 4.0 si configura pertanto come un modello di riferimento a livello internazionale per la mobilità sostenibile.

I programmi dei due eventi