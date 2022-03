Borsa, comunicazione di pre-ammissione per Farmacosmo

Farmacosmo SpA società attiva nel settore health, pharma & beauty ha comunicato di aver presentato in data 14 marzo 2022 a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione (Cpa) funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e degli altri strumenti su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa. L’operazione di Ipa avverrà attraverso un aumento di capitale a pagamento, rivolto a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di euro 2,15 e un massimo di euro 2,25 per azione, per una capitalizzazione di mercato post-money della Società superiore a euro 70 milioni. Ad esito dell’offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta il flottante previsto sarà pari a circa il 30% della capitalizzazione di mercato. L’ammissione alle negoziazioni è prevista entro il mese di marzo 2022.

Le risorse e posizionamento

Le risorse finanziarie derivanti dall’Operazione consentiranno alla Società di consolidare il proprio posizionamento attraverso il perseguimento delle seguenti linee strategiche:

– q-commerce, (“Quick Commerce”) con tempi di consegna entro due ore dall’ordine, attraverso il potenziamento e la ramificazione della rete logistica;

– potenziamento degli stream Intelligence e Node, mediante investimenti in R&D, volti ad aumentare il traffico organico e la fidelizzazione dei clienti;

– ampliamento dell’offerta, con il lancio della linea premium beauty (“Profumeriaonline”) ed il rafforzamento dell’offerta attuale dei prodotti nel segmento pet;

– integrazione di una piattaforma di Telemedicina

Euronext Growth Advisor e Consulenti dell’Operazione

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Farmacosmo è assistita da illimity Bank (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Orrick (Advisor Legale), First Tax & Legal (Advisor Fiscale), BDO Italia (Società di revisione), IR Top Consulting (IR Advisor).