Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”: via alla quarta edizione

La Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, rivolta agli studenti campani delle classi terminali della scuola superiore di secondo grado, giunge alla sua quarta edizione nell’anno scolastico 2024/2025. Il bando relativo, con scadenza il 30 aprile 2025, è stato appena inviato a tutte le scuole interessate.

Il professor Carlo Mazzone, finalista Top 10 del Global Teacher Prize (giornalisticamente noto come il “Nobel dei docenti”) e suo ambasciatore internazionale, ha istituito questa ì Borsa di Studio grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale che nel 2020 ha deciso di condividere il proprio premio con gli altri finalisti. Grazie a questi fondi, il docente sannita ha istituito un premio in denaro di 400 euro ciascuno, assegnato annualmente a 10 studentesse o studenti che si siano particolarmente distinti per il loro impegno in linea con i valori del Global Teacher Prize.

Lo spirito della Borsa di Studio del professor Mazzone è in piena sintonia con quello del Global Teacher Prize, che mira a esaltare il valore dell’educazione come strumento di speranza per un mondo migliore. In tale contesto, lo scorso febbraio Mazzone ha partecipato come ospite internazionale al summit tenutosi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Come di consueto, la selezione dei candidati avverrà attraverso la segnalazione da parte dei dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di Secondo Grado partecipanti, i quali individueranno, come detto, una studentessa o uno studente dell’ultimo anno che si sia distinto in base a criteri quali:

bisogno materiale di sostegno economico ,

, comportamento etico e solidale ,

, dimensione morale e valori personali ,

, specifici episodi o situazioni in cui abbia dato prova di eccellenza ,

, meriti scolastici.

Tuttavia, il professor Mazzone tiene a sottolineare che la scelta dei candidati si basa principalmente sul percorso umano e di crescita degli studenti, privilegiando coloro che rappresentano esempi positivi per i loro coetanei, piuttosto che una mera valutazione dei voti scolastici.

Anche quest’anno verrà assegnata un’undicesima Borsa di Studio, destinata a un alunno o un’alunna del comprensorio di Ceppaloni, paese natale del professor Mazzone. Con questo riconoscimento speciale, egli intende ribadire il proprio legame con il territorio, sottolineando l’importanza delle radici come base per l’apertura verso altre culture.

Gli studenti selezionati saranno premiati nel mese di maggio 2025, durante un evento a loro dedicato, patrocinato dal Comune di Benevento, dalla Provincia di Benevento e dalla Regione Campania, con il supporto dell’associazione di promozione sociale Sannio Valley. Oltre all’assegno in denaro di 400 euro, i vincitori riceveranno una pergamena ricordo con le motivazioni del riconoscimento.