Borsa, il report della Consob: sprint per Pmi quotate e obbligazioni

Capitalizzazione di Borsa in forte calo rispetto al prodotto interno lordo. Investimenti azionari in brusca frenata, mentre crescono quelli in obbligazioni. Continua a restringersi (9 uscite) il Mercato telematico azionario (Mta), il principale di Piazza Affari. Tuttavia il numero complessivo delle imprese quotate o negoziate in Borsa a Milano sale da 407 a 412, anche se il saldo positivo (più 5) è dovuto esclusivamente alla crescita (più 16) delle imprese piccole, piccolissime e medie ammesse sull’Egm (Euronext Growth Milan), il mercato non regolamentato dedicato alle Pmi, che compensa il calo su Mta (meno 9) e su Vorvel (meno 2), l’ex Hi-Mtf.

Al tempo stesso è in netto miglioramento la redditività delle imprese italiane quotate. È questo il quadro in chiaroscuro della Borsa italiana a fine 2022, rappresentato nell’ultimo Bollettino statistico della Consob del presidente Paolo Savona. I dati del Bollettino, pubblicato oggi sul sito Consob, non tengono conto, precisa l’autorità, degli sviluppi successivi al 31 dicembre scorso e tratteggiano un mercato mobiliare in leggera ripresa rispetto ai valori registrati a metà anno, ma al di sotto del livello di fine 2021.

Gli indicatori descrivono una situazione economica incerta, che risente della guerra in Ucraina, dell’impennata dell’inflazione trainata, tra l’altro, dai rincari nel settore energetico e che è condizionata anche dai rialzi dei tassi d’interesse, decisi dalla Banca centrale europea. Per contro, gli utili relativi al 2022 delle imprese non finanziarie registrano un forte incremento, di ben il 123 per cento a 28,2 miliardi di euro per le quotate su Mta e del 52 per cento a 591 milioni per l’Egm.

In miglioramento rispetto al 2021 anche gli utili delle banche (15,3 miliardi di euro, più 55 per cento), mentre si registra un calo del 3 per cento per le assicurazioni (a 6,1 miliardi) e del 20 per cento per le altre società finanziarie (a 0,8 miliardi).