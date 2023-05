Borsa, la nuova classe Elite parte oggi con 31 società italiane

Parte oggi con 31 società italiane la nuova classe di Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le Pmi a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Elite, con i nuovi ingressi, supera quota 1.400 società. Le 31 realtà imprenditoriali, che si aggiungono alle 46 già entrate in Elite da inizio 2023, provengono da dieci regioni italiane e appartengono a 13 settori, dall’industria ai servizi e all’edilizia. “Con il supporto di Elite le aziende avranno la possibilità di accedere ad una serie di servizi e competenze pensati per guidare la loro crescita sostenibile a lungo termine e agevolare l’accesso al mercato dei capitali e a fonti di finanziamento alternative”, si legge in una nota di Euronext. Ad oggi, grazie a Elite, oltre 260 aziende hanno raccolto circa 920 milioni di euro con operazioni di Basket Bond, 58 società si sono quotate raccogliendo 3,8 miliardi, 136 imprese hanno emesso 196 obbligazioni raccogliendo 2,8 miliardi e 426 aziende hanno gestito oltre mille operazioni di fusione e acquisizione. Elite lancia inoltre i nuovi certificati in tema di strategia e finanza, sostenibilità e corporate governance, che riconoscono aspetti chiave nel percorso di crescita delle imprese. Elite “è un ponte tra le aziende eccellenti del Paese e i mercati dei capitali, privati e pubblici, con l’obiettivo di sostenere le imprese con competenze e finanza per trasformare i propri piani strategici in iniziative concrete di crescita”, ha detto Marta Testi, amministratore delegato di Elite, sottolineando che “operare in un contesto tanto competitivo e in continua evoluzione impone di dotarsi di strumenti nuovi per cogliere le sfide e gestire i cambiamenti. Acquisire risorse strategiche per navigare il presente e prepararsi al futuro è fondamentale sia nello sviluppo dell’azienda che nell’attrarre l’interesse del mercato”.