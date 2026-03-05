Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli dal 12 marzo: focus su sport e termalismo

Napoli si prepara ad ospitare, dal 12 al 14 marzo 2026, il Forum “Il Termalismo Italiano: Dalle Terme al Sistema Salute”, evento di punta della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) che avrà luogo presso la Mostra d’Oltremare, Padiglione 3, stand 3038-3041. Tre giorni di dibattito dedicati a innovazione, sport, territorio e strategie per il rilancio di un settore chiave per il benessere e la sanità nazionale.

Inaugurazione con ospiti di rilievo

L’apertura dei lavori è prevista per il 12 marzo alle 12.45, con un parterre di rappresentanti del settore e delle istituzioni. I saluti istituzionali saranno affidati a Emanuele Boaretto, Federalberghi Terme, Franca Roso, ANCOT, Costanzo Iaccarino, Federalberghi Regione Campania, Enzo Maraio, assessore al Turismo Regione Campania, On.le Gianluca Caramanna, senatore Gianmarco Centinaio e Angelo de Negri, BMT, con coordinamento di Stefania Capaldo.

Sport e termalismo: un binomio in crescita

Il Forum entrerà subito nel vivo con un focus su “Lo sport incontra le terme”, analizzando la ricerca scientifica e le possibilità di recupero dell’atleta attraverso le cure termali. Tra i relatori figura la professoressa Annamaria Colao, punto di riferimento scientifico nel settore.

Riforma del settore e opportunità territoriali

Il 13 marzo, dalle 10:00 alle 15:00, la giornata sarà dedicata alla riforma del termalismo, al ruolo dei Comuni e alle nuove opportunità fiscali e finanziarie, come le ZES Unica, per sostenere il rilancio del turismo termale.

Il 14 marzo, alle 10:00, chiusura del Forum con un approfondimento su archeologia e terme, esplorando le sinergie tra siti storici e sviluppo territoriale.

Verso un nuovo modello di salute

L’iniziativa mira a superare la visione tradizionale della stazione termale, promuovendo un “Sistema Salute” integrato che coniughi prevenzione medica, eccellenza ricettiva e valorizzazione del patrimonio paesaggistico italiano. Sarà presentato anche un disegno di legge per rilanciare l’intero settore, in dialogo con il governo, rappresentato dal sottosegretario Borgonzoni, e con il Parlamento tramite il senatore Centinaio. L’obiettivo è invertire il trend negativo delle concessioni termali registrato negli ultimi anni in tutta Italia.