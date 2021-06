Borsa mediterranea del turismo, apertura il 18 giugno a Napoli con il ministro Garavaglia

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia inaugurerà venerdì 18 giugno alle 11 alla Mostra d’Oltremare di NAPOLI la ventiquattresima edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, l’incontro b2b fra i professionisti del settore organizzato dalla Progecta di Angioletto de Negri. L’importante appuntamento fieristico napoletano torna a poco più di due anni dall’ultima edizione prima della sospensione causa pandemia per rappresentare la ripartenza del turismo in Italia. Un momento straordinario che vedrà la partecipazione di un parterre d’eccezione con il presidente di Enit – Agenzia Nazionale per il Turismo Giorgio Palmucci, l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, le associazioni di settore, da Astoi a Fto, Fiavet e Federalberghi, ed ancora Invitalia ed UniCredit che anche quest’anno ha confermato la sua presenza a fianco della borsa napoletana e delle imprese del turismo.

La BMT è il primo evento fieristico organizzato in presenza in Italia a seguito del via libera che il Governo ha concesso a partire dal 15 giugno e torna con numeri confortanti che evidenziano la volontà delle imprese di settore di riprendersi la scena per confrontarsi e riannodare i fili del business bruscamente spezzati dal covid nella primavera del 2020. Ma anche con la necessità di continuare nel dialogo con Governo e rappresentanze istituzionali per affrontare il tema dei sostegni e delle riaperture che ancora oggi lasciano profondamente insoddisfatti gli operatori del settore turistico. Circa 300 gli espositori che occuperanno gli spazi dell’area espositiva fra tour operator, enti del turismo, Regioni italiane, camere di commercio e consorzi, compagnie di crociera, catene alberghiere, compagnie aeree e società di servizi per il turismo. 120 i buyers della domanda nazionale ed internazionale che incontreranno gli operatori dell’offerta Italia nei 4 workshop tematici organizzati nel corso dei tre giorni di lavori. Oltre 6000 i visitatori già pre-accreditati in base ai protocolli di sicurezza Aefi che Progecta ha deciso di rendere ancora più efficaci allargando gli spazi della borsa alle aree esterne ai padiglioni nel parco della Mostra d’Oltremare per una borsa in versione anche Open Air.