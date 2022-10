Bmt, intesa per promuovere il patrimonio archeologico e culturale dell’area vesuviana

Sabato 29 Ottobre, alle ore 11 e 30, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum, nello stand di Archeoclub D’Italia sarà firmata un’intesa con la Rete di Ospitalità Diffusa “per valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico e culturale lungo i territori del Monte Somma, Vesuvio e Costa Vesuviana”. Rosario Santanastasio, presidente nazionale dell’Archeoclub D’Italia, spiega: “Firmeremo la Convenzione con la Rete Ospitalità Diffusa AreV-OD. In un primo momento solo i soci di Archeoclub D’Italia, ben 5000 in tutta Italia, potranno usufruire di tariffe scontate. L’auspicio è di sviluppare ulteriormente la rete di accoglienza turistica sulla Costa Vesuviana. Archeoclub promuoverà il patrimonio archeologico della Costa Vesuviana su mercati internazionali come quello arabo, asiatico, americano. Si tratta di siti archeologici e culturali di grande valore e meno conosciuti di altri”.

Aldo Avvisati, presidente della Rete “Ospitalità Diffusa”, Associazione per un Turismo di Qualità intorno al Vesuvio, afferma: “Stiamo puntando sempre più sulla rete di Ospitalità Diffusa lungo tutta la costa vesuviana, inclusa la parte pedemontana. Tutte le nostre strutture extra – alberghiere cureranno l’accoglienza. Sarà un interscambio tra competenze! L’obiettivo è quello di incentivare il turismo verso borghi, siti archeologici meno conosciuti”.