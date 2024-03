Borsa Mediterranea del Turismo, Ita Airways: Sud sempre più collegato con il resto del mondo

Ita Airways partecipa per la terza volta alla Borsa Mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo arrivata alla sua XXVII edizione, che si tiene a Napoli fino al 16 marzo. Ita Airways è presente alla fiera con uno stand dedicato (numero 5029-5030) presso il Padiglione 5 dove incontrerà i principali buyers nazionali ed internazionali e i maggiori operatori del settore. Allo stand della Compagnia sarà possibile anche iscriversi a Volare, il programma fedeltà di Ita Airways che ha già superato la soglia di 1.8 milioni di soci. Il programma conta più di 20 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza. Le compagnie aeree partner per accrual che hanno aderito al programma sono 8. Inoltre, nella seconda metà dello scorso anno sono state lanciate con successo le carte Co-branded con American Express ed è stata aperta la sezione Executive Reserved, dedicata a vantaggi esclusivi per i nostri soci del Tier più alto.

“Siamo lieti di partecipare anche quest’anno alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Iita Airways e Ceo di Volare – Il Sud Italia è di fondamentale importanza per noi sia per il traffico outgoing che per quello incoming e in questa stagione estiva 2024 opereremo voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate con un totale di oltre 500 frequenze settimanali verso Bari, Brindisi, Napoli, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria – ha aggiunto il Ceo -. Proprio a Napoli, inoltre, si svolgerà la quinta tappa del nostro roadshow Italy Sales durante il quale stiamo incontrando le agenzie di viaggio, player fondamentali per noi tanto che il nostro fatturato a livello mondo viene generato al 65% proprio dal segmento intermediato”. Grazie alle comode connessioni con l’hub di Roma Fiumicino quest’estate sarà inoltre possibile raggiungere dal sud Italia le 26 destinazioni internazionali e le 15 intercontinentali offerte da Ita Airways, con l’apertura di Chicago, Toronto, Riyad, Accra, Kuwait City, Gedda e Dakar, oltre alle ulteriori 10 destinazioni stagionali, di cui 2 nazionali e 8 internazionali selezionate dalla Compagnia tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. Tutti i voli di Ita Airways possono essere acquistati su ita-airways.com, attraverso il call center della compagnia, nelle agenzie di viaggio e presso gli sportelli aeroportuali.