Borsa Milano chiude il 2025 col botto, +1,14% e nuovo record Ftse-Mib

Roma, 30 dic. (askanews) – Chiusura col botto all’ultima seduta dell’anno alla Borsa di Milano. Con uno scatto sul finale, l’indice Ftse-Mib ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 45.000 punti, per poi concludere la seduta con un più 1,14 percento. Il nuovo massimo storico è a 45.005,02 punti.
Precedentemente Borsa Italiana aveva riportato i dati di sintesi sull’intero 2025: un rialzo complessivo del 30%, che è il bilancio annuale più positivo dal 2000 ad oggi. (fonte immagine: Borsa Italiana).