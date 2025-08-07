Borsa: sul mercato Euronext quotate 30 società del Sud, 15 solo in Campania 

Sono 30 le società del Sud quotate sul mercato Egm (Euronext Growth Milan) di Piazza Affari, con una capitalizzazione di 1,7 miliardi. Lo si legge nell’Osservatorio di Irtop Consulting, dedicato al listino delle piccole e medie imprese di Borsa Italiana. Tra le regioni meridionali rappresentate prima è la Campania con 15 aziende quotate, segue la Sicilia con 6. Hanno in listino 2 aziende l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Sardegna, mentre la Calabria conta una sola azienda. Il giro d’affari complessivo delle 30 aziende del Sud Italia è di 1,8 miliardi di euro. Hanno sede nel Nord 129 aziende con 5,61 miliardi di capitalizzazione e 5,83 miliardi di fatturato e nel Centro 44 aziende con 1,4 miliardi di capitalizzazione e 2,38 miliardi di fatturato.