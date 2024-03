Borsa, Wall Street in calo, appesantita da tecnologici

Roma, 5 mar. (askanews) – Chiusura in ribasso alla Borsa di Wall Street con le azioni che sono scese per la seconda sessione consecutiva, a causa dei forti cali dei principali titoli tecnologici come Apple. E così l’indice composito Nasdaq è sceso dell’1,65% a 15.939,59 dal momento che i titoli tecnologici hanno risentito del calo del mercato. Il Dow Jones Industrial Average ha perso 404,64 punti, ovvero l’1,04%, a 38.585,19. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,02%, chiudendo a 5.078,65.

Apple è scesa di quasi il 3% sulla base di un rapporto di Counterpoint Research che ha rilevato che le vendite di iPhone sono crollate in Cina nelle prime sei settimane del 2024.

Numerosi altri titoli tecnologici a mega capitalizzazione, tra cui Netflix e Microsoft perdono quasi il 3%, mentre Tesla è scesa di quasi il 4%. Il settore informatico dell’S&P 500 ha guidato l’indice generale al ribasso con una perdita di oltre il 2%.

Al di fuori della tecnologia a grande capitalizzazione, GitLab è crollato del 21% dopo che la società di software ha pubblicato una previsione debole per l’intero anno. Intel e Salesforce hanno registrato i peggiori cali del Dow, con arretramenti di oltre il 5% ciascuno.

I cali di martedì arrivano mentre gli investitori continuano a digerire il recente rally del mercato verso i massimi storici, alimentato dall’ottimismo sull’intelligenza artificiale. Nonostante le perdite nelle ultime due sessioni, le tre medie principali sono solidamente più alte da inizio anno.