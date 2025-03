Borsalino & Marinella, è online la capsule invernale: ecco il cappello in feltro e la cravatte tre pieghe in seta

Borsalino e E.Marinella lavorano di nuovo fianco a fianco su una capsule invernale che celebra due fiori all’occhiello della tradizione sartoriale e dell’artigianato italiano. Dopo il successo della collezione estiva che ha visto come protagonisti i cappelli in paglia Federico e Amedeo, questa edizione invernale si arricchisce di due icone assolute dello stile dei due brand: il cappello Eugenio in feltro e l’esclusiva cravatta Tre Pieghe E. Marinella in seta impreziosita da una microfantasia unica.

Il cappello Eugenio è un modello in feltro che rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e innovazione. La sua forma a tesa media bilancia perfettamente i canoni di classicità e di modernità, la quale è resa ancora più speciale dal raffinato incontro tra la tipica cinta in gros-grain di Borsalino e la seta E.Marinella, icona inconfondibile del brand partenopeo.

Il tutto è impreziosito da un’attenzione meticolosa ai dettagli, come la stampa in foil oro “Borsalino x E. Marinella” sul marocchino interno, simbolo che celebra l’incontro tra i due marchi eccellenze del made in Italy.

Dalla stessa esclusiva collaborazione nasce una cravatta unica che accosta l’iconico fiocco di Borsalino con il fiorellino tipico di E. Marinella, creando un pattern esclusivo che racconta visivamente la fusione delle due tradizioni.

Realizzata interamente a mano dalle esperte sarte di E. Marinella, ogni cravatta è anch’essa il risultato di un lavoro minuzioso, che inizia dalla stampa rigorosamente manuale della seta fino al taglio e alla confezione del prodotto finito. Un ulteriore tocco di classe è dato dall’utilizzo della stessa seta anche per la fodera posteriore, che conferisce al prodotto una consistenza unica e una piacevole sensazione al tatto.

“Questa collaborazione con Borsalino, come la prima, ci rende davvero orgogliosi ed entusiasti – ha dichiarato Alessandro Marinella, General Manager di E. Marinella – perché non è solo l’incontro di due marchi prestigiosi, ma un viaggio nel cuore della tradizione e filosofia sartoriale italiana, dove ogni dettaglio, ogni gesto, ogni cucitura raccontano una storia di passione e maestria. Permettetemi una piccola nota personale: Eugenio era il nome del mio bisnonno, fondatore della nostra azienda e colui che per primo ha creduto nella possibilità di raccontare delle storie attraverso la seta. Realizzare un cappello insieme a Borsalino e dargli proprio il suo nome è per me una grande emozione, nonché un modo per rendergli omaggio. Il connubio tra la nostra seta e l’altissima qualità dei cappelli Borsalino racchiude tutto ciò che per noi rappresenta il made in Italy e in cui il mio bisnonno credeva. Questo è senza dubbio uno dei motivi per cui abbiamo deciso di portare avanti la collaborazione, sicuri che, dopo il successo di quella estiva, i nostri clienti sapranno apprezzare la stessa raffinatezza ed eleganza anche in versione invernale”.

La Limited Edition invernale Borsalino x E.Marinella è disponibile nei canali online e nelle boutique dei rispettivi brand.