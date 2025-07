Borse di studio Inps, via alle richieste: contributi fino a 13mila euro

L’Inps ha pubblicato il nuovo bando di concorso che offre 477 borse di studio per l’anno accademico 2025-2026 per gli studenti iscritti all’università, figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, che saranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito, rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum). Il valore dei contributi, che permetteranno la copertura parziale o totale delle rette, va da 10.000 euro a 13.000 euro, in base all’Isee.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 30 luglio 2025.

Il bando Inps rappresenta un’opportunità di welfare, attiva dal 2017, che riconosce il modello di eccellenza dei Collegi, capace di coniugare una residenzialità di qualità con una formazione di alto livello e un forte impegno nel sostegno al merito. I Collegi Universitari di Merito, rete di 57 strutture in 18 città italiane, sono enti non profit nei quali gli studenti universitari, insieme a vitto e alloggio, sottoscrivono un progetto formativo personalizzato parallelo, e in molti casi integrativo, a quello accademico, che si articola in corsi, attività di orientamento, tutorato, coaching, esperienze internazionali, attività culturali, sociali e ricreative pensati per permettere agli studenti di acquisire hard e soft skill, sviluppare le proprie potenzialità e prepararli al mondo del lavoro.

L’ammissione avviene secondo criteri di merito che premiano la carriera scolastica e accademica, le motivazioni personali e l’impegno nella formazione extracurriculare. Carla Bisleri, presidente della Ccum, ha dichiarato: “Il bando Inps rappresenta un’opportunità preziosa per centinaia di giovani che, una volta ammessi in Collegio, potranno accedere a un ambiente comunitario di qualità, stimolante, inclusivo e orientato al futuro. I Collegi Universitari di Merito riescono infatti a coniugare a una proposta residenziale di alto livello con percorsi formativi personalizzati capaci di preparare efficacemente gli studenti e le studentesse per il mercato del lavoro, come dimostrano anche i dati sull’elevatissima occupabilità post-lauream dei nostri collegiali”.